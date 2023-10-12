МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который упрощает с 2024 года переход резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) на налоговый мониторинг. Власти США уличили Microsoft в неуплате 28,9 миллиарда долларов налогов

Сейчас для перехода на налоговый мониторинг и подачи в налоговый орган заявления о его проведении организация должна отвечать одновременно ряду критериев. Совокупная сумма НДС, акцизов, НДФЛ, налога на прибыль, НДПИ и страховых взносов за год, предшествующий подаче заявления, у организации должна быть не менее 100 миллионов рублей, суммарный объем полученных доходов — не менее 1 миллиарда рублей, совокупная стоимость активов – также не менее 1 миллиарда рублей.

При этом данные критерии не обязательны для организаций, которые являются участниками соглашений о защите и поощрении капиталовложений или участниками промышленных кластеров. Новый закон относит и резидентов ОЭЗ к организациям, для которых выполнение этих критериев не обязательно. Это изменение вносится в Налоговый кодекс (НК) в целях реализации поручения президента РФ о возможности проведения налогового мониторинга в отношении резидентов ОЭЗ.

Закон также переносит из закона об ОЭЗ в НК стабилизационные нормы, касающиеся неухудшения налоговых условий для резидентов ОЭЗ. Норма, которая была в отраслевом законе, прекращает действие с 1 января 2024 года, поясняла в понедельник на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам его первый зампред Ольга Ануфриева.

Сейчас в Налоговом кодексе аналогичные нормы прописаны в отношении резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.