МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Государственная Дума 12 октября приняла во втором и третьем чтении закон, отменивший необхъодимость России уведомлять генерального секретаря Совета Европы о введении или прекращении в стране военного и чрезвычайного положений. Госдума упростила переход резидентов ОЭЗ на налоговый мониторинг

Согласно проекту, предлагается исключить слова "и информированию генерального секретаря Совета Европы" из пунктов 1 и 2 статьи 22 Федерального конституционного закона "О военном положении". В пояснительных материалах отмечается, что изменения необходимы на фоне прекращения действия Конвенции о защите прав человека и основных свобод и ратифицированных протоколов к ней.

Закон также предполагает отказ от проведения референдумов и выборов в регионах, где действует военное положение. Исключения составят мероприятия, назначенные Центральной избирательной комиссией России по результатам консультаций с Минобороны или ФСБ.

Конвенция о защите прав человека и основных свобод, подписанная участниками Совета Европы, вступила в силу в 1953 году. Документ установил неотъемлемые права и свободы каждого человека и обязывает государства, ратифицировавшие Конвенцию, гарантировать эти права каждому человеку, который находится под их юрисдикцией. Россия официально прекратила быть высокой договаривающейся стороной Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 16 сентября прошлого года.