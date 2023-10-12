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Путин поручил рассмотреть создание транспортного коридора через Монголию
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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 февраля рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный... ПРАЙМ, 12.10.2023
транспорт, бизнес, экономика, госпроекты, новости, в мире, россия, путин, транспортный коридор
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 февраля рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай.
"Рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай и представить предложения о возможных мероприятиях по его формированию", — говорится в тексте поручения.
Поручение необходимо выполнить до 15 февраля 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.