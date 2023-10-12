МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 февраля рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай.

"Рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай и представить предложения о возможных мероприятиях по его формированию", — говорится в тексте поручения.

Поручение необходимо выполнить до 15 февраля 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.