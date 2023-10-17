Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ в первом чтении
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Государственная Дума 17 октября в первом чтении приняла проект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Документ, подготовленный по поручению председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, предполагает отмену первой статьи закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".
"Вашингтон должен наконец-то понять, что гегемония с их стороны ни к чему хорошему не приводит. Необходим диалог на принципах взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов, невмешательства в дела суверенных государств", — прокомментировал Володин проект.
По его словам, Россия сделает все для защиты населения и сохранения стратегического паритета.
ДВЗЯИ был подписан в рамках Генассамблеи ООН 10 сентября 1996 года. Россия ратифицировала документ в 2000 году. Договор предполагает полное запрещение ядерных испытаний в атмосфере, воде и космосе, а также введение системы мониторинга для контроля за его исполнением. Договор до сих пор не вступил в силу, так как необходима ратификация 44 стран, обладающих ядерным оружием.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва может повести себя зеркально по отношению к Вашингтону, отозвав ратификацию.
https://1prime.ru/government/20231017/842003113.html