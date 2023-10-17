МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Государственная Дума 17 октября в первом чтении приняла проект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Раскрыто, зачем на самом деле хотят возобновить ядерные испытания

Документ, подготовленный по поручению председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, предполагает отмену первой статьи закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".

"Вашингтон должен наконец-то понять, что гегемония с их стороны ни к чему хорошему не приводит. Необходим диалог на принципах взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов, невмешательства в дела суверенных государств", — прокомментировал Володин проект.

По его словам, Россия сделает все для защиты населения и сохранения стратегического паритета.

ДВЗЯИ был подписан в рамках Генассамблеи ООН 10 сентября 1996 года. Россия ратифицировала документ в 2000 году. Договор предполагает полное запрещение ядерных испытаний в атмосфере, воде и космосе, а также введение системы мониторинга для контроля за его исполнением. Договор до сих пор не вступил в силу, так как необходима ратификация 44 стран, обладающих ядерным оружием.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва может повести себя зеркально по отношению к Вашингтону, отозвав ратификацию.