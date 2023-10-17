МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, исключающий двойное налогообложение ряда доходов, которые российские организации выплачивают иностранным компаниям, находящимся за пределами России. Силуанов рассказал о возможном обсуждении изменения ставок базовых налогов

Документ освобождает от налога на прибыль или устанавливает пониженные ставки этого налога для процентных и некоторых других видов выплат иностранным компаниям, расположенным за рубежом. Ранее такие выплаты освобождались от налогообложения или облагались налогом по пониженной ставке (5-10%) у источника согласно международным договорам, отдельные положения которых были приостановлены указом президента России № 585 от 8 августа 2023 года.

Это, в частности, касается процентных доходов, выплачиваемых экспортно-кредитным агентствам и организациям, осуществляющим банковскую деятельность; доходов по договорам о лизинге воздушных судов, заключенным до 5 марта 2022 года, и об урегулировании страховых и (или) претензионных требований по таким договорам; доходов от реализации морских судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов и находящихся на территории России.

Под действие законопроекта также подпадают выплаты за предоставление права на трансляцию ведущих международных и иностранных спортивных событий и права пользования международным развлекательным и спортивным контентом; лицензионные платежи по действующим договорам за предоставление права пользования программным обеспечением и иными нематериальными активами, не имеющими аналогов на российском рынке.

При этом законодательно закрепляется право российских организаций, выступающих налоговыми агентами по таким доходам, выплаченным ими начиная с 8 августа 2023 года, не исчислять и не удерживать у источника налог на прибыль или исчислять и удерживать его по соответствующей пониженной ставке. Причем должно быть подтверждено наличие у иностранной организации фактического права на получаемый доход и отсутствие взаимозависимости между нею и выплачивающей его российской организацией.

Эти изменения вносятся, чтобы нивелировать влияние на компании последствий приостановки отдельных положений международных налоговых соглашений об избежании двойного налогообложения, пояснял в минувшую пятницу на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Помимо этого, вносятся изменения в целях предотвращения создания схем по уклонению от уплаты НДС, когда товары реализуются хозяйствующими субъектами государств ЕАЭС российским физлицам, не являющимся плательщиками НДС, по договорам поручения, комиссии, агентским или иным аналогичным договорам. Обязанность по исчислению и уплате НДС при ввозе товаров на территорию РФ из других стран ЕАЭС в подобных случаях возлагается на посредников.