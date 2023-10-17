МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который в том числе предусматривает повышение в 2024 году ставок акцизов на табачную и винодельческую продукцию и их индексацию в следующие два года. Россиянам дали совет, когда покупать алкоголь на Новый год

Документ предусматривает повышение с 1 января 2024 года ставок акцизов на табачную продукцию и табак (табачные изделия), предназначенные для потребления путем нагревания, на три процента по сравнению с ранее установленными, и их последующую индексацию в 2025-2026 годах. А ставка акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина (ЭСДН) увеличивается вдвое.

В результате акциз на сигареты и папиросы в 2024 году составит 2813 рублей за тысячу штук плюс 16 процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3820 рублей; в 2025 году — 2926 рублей плюс 16 процентов, но не менее 3973 рублей; в 2026 году – 3043 рубля плюс 16 процентов, но не менее 4132 рублей.

Акциз на табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания, в 2024 году составит 9367 рублей за килограмм, в 2025 году — 9742 рубля, в 2026 году — 10 132 рубля; а на жидкости для ЭСДН — 42 рубля, 44 рубля и 46 рублей за миллилитр соответственно.

Законопроект также предусматривает увеличение акцизов на отдельные виды алкогольной продукции с 1 мая 2024 года, в том числе на вина (кроме крепленых (ликерных), сусло, виноматериалы до 108 рублей за литр. При этом на 2025 год акциз на них повышается до 112 рублей за литр, на 2026 год — до 116 рублей. А на игристые вина и винные напитки акцизы с мая следующего года увеличиваются до 141 рублей за литр, в 2025 году — до 147 рублей, в 2026 году — до 153 рублей.

Кроме того, на алкогольную продукцию крепостью до девяти процентов (за исключением пива, вина, ряда напитков, виноматериалов и т.д.) акциз вырастет с мая 2024 до 514 рублей за литр безводного спирта, на 2025 год составит 535 рублей, на 2026 год — 556 рублей; а на алкогольную продукцию крепостью свыше девяти процентов — 643 рубля, 669 рублей и 669 рублей за литр безводного спирта соответственно.

По оценке кабмина, в результате предлагаемого повышения акцизов на винодельческую, табачную и никотиносодержащую продукцию в федеральный бюджет в 2024 году дополнительно поступит порядка 39 миллиардов рублей, в 2025 году — 52 миллиарда, в 2026 году — 59 миллиардов рублей.