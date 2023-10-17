БРЮССЕЛЬ, 17 окт — ПРАЙМ. Страны ЕС на заседании министров энергетики Евросоюза во вторник смогли согласовать единую позицию в отношении предложения Еврокомиссии по реформе электрорынка, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Сийярто рассказал, за что политика в ЕС могут назвать "агентом Кремля"

На заседании Совета по энергетике МИД в июне министры не смогли согласовать это предложение. Тогда споры возникли из-за контрактов на поставки электроэнергии, темпов отказа от ископаемых источников энергии и регулирования цен на электроэнергию в периоды кризиса.

"Реформа электрорынка сделает его более устойчивым к любым будущим ценовым потрясениям, а также подготовит к безуглеродному будущему. Это также дает больше уверенности электроэнергетическому сектору в стимулировании инвестиций в инфраструктуры чистой энергетики", — сообщила еврокомиссар по итогам заседания.

После согласования предложения ЕК Совет ЕС теперь готов начать переговоры с Европарламентом по окончательному утверждению законопроекта. После утверждения обоими институтами он, как ожидается, вступит в силу.

Европейская комиссия в середине марта этого года предложила реформу структуры рынка электроэнергии ЕС для наращивания доли возобновляемых источников и ускорения отказа от газа. Реформа электрорынка ЕС предусматривает также меры для стимулирования долгосрочных контрактов с производителями энергии из неископаемых источников.

В ЕК подчеркивали, что реформа нацелена также на лучшую защиту потребителей и промышленной конкуренции, поэтапный отказ от газа, снижение зависимости счетов потребителей от неустойчивых цен на ископаемое топливо, будущих скачков цен и потенциального манипулирования рынком.

Сообщалось, что реформа будет способствовать увеличению инвестиций в возобновляемые источники энергии, благодаря стабильным долгосрочным ценовым соглашениям, поддерживаемым правительствами, компаниями и гражданами.

В Евросоюзе с лета 2021 года цены на энергоносители были неустойчивыми, с началом украинского конфликта в ЕС констатировали энергетический кризис. ЕС отреагировал на кризис мерами для смягчения воздействия высоких и неустойчивых цен на население и предприятия. Однако лидеры стран Евросоюза поручили Еврокомиссии разработать комплексную структурную реформу рынка электроэнергии как с целью обеспечения европейского энергетического суверенитета, так и для достижения запланированной климатической нейтральности. О начале подготовки масштабной реформы глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила в прошлом году.