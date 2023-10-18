МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. В ЛДПР разработан законопроект о предоставлении права на отсрочку от призыва на военную службу, в частности, гражданам, проходящим профессиональное обучение в рамках исполнения ученического договора, сообщил РИА Новости соавтор законопроекта депутат фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Кошелев. Азаров оценил масштабы бегства от мобилизации на Украине

По его словам, число открытых вакансий в России сегодня исчисляется сотнями тысяч, а ряд предприятий и компаний испытывают нехватку сотрудников.

"Фракцией ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким был разработан законопроект о предоставлении права на отсрочку от призыва на военную службу, в частности, гражданам, проходящим профессиональное обучение в рамках исполнения ученического договора", — сообщил Кошелев.

В целях обеспечения российских предприятий кадровым ресурсом необходимо предоставление дополнительных государственных гарантий защиты инвестиций в профессиональное обучение работников, отметил он, добавив, что это позволит поддержать российские предприятия и предоставить им дополнительные государственные гарантии защиты инвестиций в профессиональное обучение работников.

Председатель партии Леонид Слуцкий отметил, что отсрочка от армии на период обучения по ученическому договору позволит развить кадровый потенциал и в обозримой перспективе стабилизировать ситуацию с кадрами.

"Крупные промышленные предприятия готовы вкладываться в развитие своих сотрудников, обучать их тем профессиям, которые нужны на конкретном этапе производства. Подобная схема реализуется, например, в Уфимском моторостроительном производственном объединении, где мы были весной этого года. Завод готовит себе кадры. Но молодые люди могут быть призваны на срочную службу, в результате чего обучение прерывается. И завод теряет инвестиции в человека, и сам сотрудник за год службы теряет навыки", — сообщил лидер ЛДПР РИА Новости.

В пресс-службе партии отметили, что законопроект планируется внести в ГД в среду.