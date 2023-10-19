2023-10-19T14:28:32+03:00
2023-10-19T14:28:32+03:00
2023-10-19T14:28:32+03:00
2023
https://1prime.ru/government/20231019/842027410.html
Путин снизил НДС на некоторые детские товары
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширит список детских товаров с НДС по пониженной ставке при реализации. Соответствующий документ размещен на сайте... ПРАЙМ, 19.10.2023
экономика, госпроекты, новости, владимир путин, детские товары, ндс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширит список детских товаров с НДС по пониженной ставке при реализации. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.
Отмечается, что налогом на добавленную стоимость в десять процентов будут облагаться детская мебель, автокресла, велосипеды, ванночки и горки для купания новорожденных, бутылочки, соски, пеленки и подгузники.
Согласно пояснительной записке, снижение налоговой нагрузки на производителей детских товаров должно стимулировать потребительский спрос и рост рынка. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркивал, что предприятия смогут каждый год дополнительно направлять на развитие свыше четырех миллиардов рублей.
Как добавил глава правительства, подобными льготами с апреля этого года пользуются производители и продавцы детской одежды, обуви, колясок, матрасов и принадлежностей для образования и творчества.
Закон вступит в силу не раньше 1 января 2024 года.