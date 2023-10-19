МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширит список детских товаров с НДС по пониженной ставке при реализации. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации. В Венгрии раскритиковали слова премьера Эстонии о встрече Орбана и Путина

Отмечается, что налогом на добавленную стоимость в десять процентов будут облагаться детская мебель, автокресла, велосипеды, ванночки и горки для купания новорожденных, бутылочки, соски, пеленки и подгузники.

Согласно пояснительной записке, снижение налоговой нагрузки на производителей детских товаров должно стимулировать потребительский спрос и рост рынка. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркивал, что предприятия смогут каждый год дополнительно направлять на развитие свыше четырех миллиардов рублей.

Как добавил глава правительства, подобными льготами с апреля этого года пользуются производители и продавцы детской одежды, обуви, колясок, матрасов и принадлежностей для образования и творчества.

Закон вступит в силу не раньше 1 января 2024 года.