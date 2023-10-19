МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект о снижении до 5% с 10% ставки НДС на социально значимые товары, внесенный депутатами из фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым. Путин снизил НДС на некоторые детские товары

Речь идет о хлебе, хлебобулочных и макаронных изделиях, мясе, рыбе, морепродуктах, яйцах, соли, сахаре, крупе, овощах, фруктах, ягодах, продуктах детского и диабетического питания и других продовольственных товарах, а также товарах для детей, периодических печатных изданиях, некоторых видах книжной продукции, медицинских товарах, в том числе лекарствах.

Сокращение налога приведет к снижению цен, стимулированию спроса и в перспективе трех лет позволит увеличить ВВП минимум на 1%, пояснял ранее журналистам Миронов. После этого в бюджет начнут поступать дополнительные средства, а это, в свою очередь, компенсирует все потери, считает он.

Однако против принятия законопроекта выступили правительство, Счетная палата РФ и комитет Госдумы по бюджету и налогам. При этом кабмин полагает, что "снижение ставки НДС на отдельные социально значимые товары не гарантирует снижения цен на эти товары для конечных потребителей".

Кроме того, исходя из финансово-экономического обоснования к законопроекту, его реализация приведет к выпадающим доходам федерального бюджета в размере 360 миллиардов рублей в год. "Наличие столь существенных ежегодно выпадающих доходов может отразиться в том числе и на исполнении социальных обязательств федерального бюджета в целом", — указывается в заключении Счетной палаты.

"Наверное, действительно, 360 миллиардов рублей в экономике сейчас важны, но, мне кажется, эти же 360 миллиардов очень сейчас важны для бюджета, поскольку бюджет дефицитный и мы должны с каких-то расходов это снять", — заявила первый зампред бюджетного комитета Ольга Ануфриева, озвучивая позицию комитета на заседании Госдумы. При этом она обратила внимание, что законопроектом "поддерживаются не только наши производители, но и ввозимые товары". "И потом мы прекрасно понимаем, что в данном случае эта мера совершенно не адресная", — добавила Ануфриева.