МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Двухфакторная аутентификация для входа на портал "Госуслуги" становится обязательной для всех пользователей, а не только для новых пользователей, следует из постановления правительства, имеющегося у РИА Новости. Минцифры хочет продлить авторизацию в соцсети через "Госуслуги"

Ранее с 1 октября двухфакторная аутентификация для входа на портал госуслуг стала обязательной для новых пользователей и тех, кто восстановил свою учетную запись.

Теперь для входа на портал помимо ввода логина и пароля будет требоваться дополнительный способ подтверждения: это может быть одноразовый код из смс-сообщения, код из специального приложения для работы с одноразовыми кодами или биометрия, если пользователь по собственному желанию предоставил эти данные и дал согласие на их использование.

Пользователь сможет выбрать способ двухфакторной аутентификации самостоятельно в личном кабинете на портале.

Программу обязательного использования второго фактора защиты при входе на "Госуслуги" начали вводить 1 марта 2023 года. Двухфакторная аутентификация усилит защиту от взлома тех пользователей, которые создают слабые пароли.