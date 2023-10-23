МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Госдума 17 ноября планирует принять закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, следует из слов первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова. В Госдуме призвали запретить рекламу фастфуда и газировки в СМИ

Как ранее и планировалось, первое чтение законопроекта пройдет 26 октября, сообщил журналистам в понедельник Жуков. "Вероятно, 15 ноября мы будем рассматривать бюджет во втором чтении и 17 (ноября) — в третьем", — добавил он.

Помимо проекта трехлетнего бюджета РФ в первом чтении в ближайший четверг будут рассмотрены и проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов на 2024-2026 годы — Фонда пенсионного и социального страхования РФ и Федерального фонда обязательного медицинского страхования. "Предположительно время рассмотрения шесть с половиной часов, посмотрим, может быть, и больше", — сказал Жуков, имея в виду продолжительность рассмотрения всех трех вопросов.

При этом он подчеркнул, что комитетом Госдумы по бюджету и налогам была "большая работа проведена предварительная, каждая цифра рассмотрена", а сегодня еще состоится заседание трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. "Будем рассматривать на заседании все трансферты регионам, которые предусматриваются к первому чтению", — пояснил первый вице-спикер.

Первоначально предполагалось, что второе чтение проекта федерального бюджета на 2024-2026 годы пройдет 16 ноября, а третье – 21 ноября. Однако в связи с предстоящим изменением графика работы депутатов в ноябре эти даты были уточнены.