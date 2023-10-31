МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия — За правду" внесла в Госдуму законопроект об ограничении роста розничных цен на моторное топливо уровнем инфляции, следует из базы данных нижней палаты парламента. Госдума отклонила проект о расширении полномочий Банка России

Согласно документу, "рост розничных цен на автомобильный бензин, дизельное топливо, прямогонный бензин, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, средние дистилляты ежегодно не может превышать прогнозируемый уровень инфляции", установленный законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Соответствующие изменения вносятся в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации".

Разработчики обращают внимание, что в России на моторное топливо "чрезвычайно высокие наценки как в розничном, так и в оптовом сегменте", составляющие около 20% его стоимости, тогда как "в мире" объем данных таких составляет около 10%.

При этом, по их мнению, в настоящий момент имеется ряд обстоятельств, свидетельствующих о том, что ценообразование на моторное топливо в РФ не зависит от рыночных факторов, равно как и от цены на нефть, а подвергается воздействию иных причин, ввиду чего рост цен на моторное топливо в России "становится неконтролируемым и скачкообразным".

Кроме того, исходя из данных Росстата, в ряде случаев "можно сделать вывод о том, что средняя цена на моторное топливо в субъекте Российской Федерации не зависит от объективных факторов, а формируется в зависимости от покупательской способности", указывается в пояснительной записке. В частности, цены в городе Москве выше на 2-3 рубля за литр, чем цены в окружающих её субъектах РФ, отмечается там же.