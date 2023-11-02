МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект о введении штрафов за невыполнение обязанности по продаже валютной выручки и нарушение порядка такой продажи, следует из базы данных нижней палаты парламента. Путин отметил стабилизацию валютного рынка после указа

"С учетом установленных законодательством требований об обязательной продаже некоторыми экспортерами части валютной выручки законопроектом предусматривается установление ответственности за невыполнение указанной обязанности, что является необходимым административным обеспечением соблюдения указанных валютных требований на практике", — сказано в пояснительной записке.

За соответствующие правонарушения штраф для должностных лиц составит от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от трех четвертых до одного размера суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке.

Президент России Владимир Путин 11 октября подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. Эти экспортеры будут также обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. В них будут введены уполномоченные представители Росфинмониторинга для обеспечения соблюдения валютных правил.

Сам указ не публиковался, но глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что в перечень для обязательной продажи валютной выручки вошли все крупные экспортеры.

А правительство уточняло, что экспортеры из указа президента обязаны с 16 октября зачислять на счета в РФ не менее 80% валютной выручки в течение 60 дней с ее получения, далее из этой зачисленной выручки они должны продавать не менее 90% на внутреннем рынке за две недели. Причем продавать придется все полученные валюты — для этого предусмотрено отдельное ограничение: не менее 50% по каждому контракту.