МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Сенаторы и депутаты внесли в Госдуму поправки в закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями (ЭЗО)" и в Кодекс РФ об административных правонарушениях, сообщил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин. В ГД внесли проект о налоговой льготе для некоторых водителей

"С 4 сентября в России вступил в силу антисанкционный закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Этот закон установил изъятия ограничительного характера для иностранных холдинговых компаний при осуществлении ими корпоративных прав в отношении ЭЗО на территории Российской Федерации. Для дальнейшего регулирования были подготовлены два законопроекта", — сказал сенатор.

Первым проектом в целях реализации корпоративных прав лиц, косвенно владеющих акциями ЭЗО, предлагается 2 порядка вступления в прямое владение такими акциями: обязательный в отношении лиц, являющихся гражданами РФ и (или) резидентами Российской Федерации; необязательный в отношении иных лиц, косвенно владеющие акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации, пояснил Шейкин.

По его словам, "законопроектом также уточняется порядок подачи заявлений, необходимых для вступления в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) ЭЗО, и порядок взаимодействия организации и федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Росфинмониторинг)".

"Вторым законопроектом предлагается установить административную ответственность за нарушение требований законодательства РФ, устанавливающего особенности регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся ЭЗО", — добавил он.

По мнению сенатора, проектируемые изменения "позволят улучшить порядок перехода акций от иностранных холдинговых компаний, осуществляющих деятельность на территории недружественных стран, косвенным владельцам акций и защитить интересы экономически значимых организаций в условиях возрастающего санкционного давления".