СУХУМ, 2 ноя — ПРАЙМ. Парламент Абхазии ратифицировал протокол, который освобождает от пошлины при ввозе пропана из России в республику. Путин отозвал ратификацию ДВЗЯИ

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к межправительственному соглашению о режиме торговли товарами с Абхазией, который освобождает от таможенной пошлины поставки пропана из России в Абхазию.

"Принять в окончательном чтении закон Республики Абхазия "О ратификации протокола о внесении изменения в соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года", — говорится в постановлении законодательного органа республики.

Протокол, подписанный в Москве 16 мая 2023 года, включает пропан в перечень товаров, вывозимых из России в Абхазию без вывозной таможенной пошлины.

Временное применение протокола предусмотрено в связи с тем, что пропан является товаром первой необходимости. При этом в условиях энергетического дефицита для обеспечения населения Республики Абхазия необходимы поставки сжиженных углеводородных газов в объеме 2 тысячи тонн в год, указывалось в пояснительной записке.