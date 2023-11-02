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Абхазия ратифицировала протокол о беспошлинном ввозе пропана из России
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СУХУМ, 2 ноя — ПРАЙМ. Парламент Абхазии ратифицировал протокол, который освобождает от пошлины при ввозе пропана из России в республику. Ранее президент России Владимир Путин... ПРАЙМ, 02.11.2023
экономика, госпроекты, новости, абхазия, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СУХУМ, 2 ноя — ПРАЙМ. Парламент Абхазии ратифицировал протокол, который освобождает от пошлины при ввозе пропана из России в республику.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к межправительственному соглашению о режиме торговли товарами с Абхазией, который освобождает от таможенной пошлины поставки пропана из России в Абхазию.
"Принять в окончательном чтении закон Республики Абхазия "О ратификации протокола о внесении изменения в соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года", — говорится в постановлении законодательного органа республики.
Протокол, подписанный в Москве 16 мая 2023 года, включает пропан в перечень товаров, вывозимых из России в Абхазию без вывозной таможенной пошлины.
Временное применение протокола предусмотрено в связи с тем, что пропан является товаром первой необходимости. При этом в условиях энергетического дефицита для обеспечения населения Республики Абхазия необходимы поставки сжиженных углеводородных газов в объеме 2 тысячи тонн в год, указывалось в пояснительной записке.