МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании кабмина в четверг рассмотрит продление мер упрощенного регулирования в ряде сфер, включая госзакупки, финансовый сектор, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Правительство расширит программу льготного автокредитования

"Сегодня мы рассмотрим вопрос о продлении до конца следующего года ряда наиболее востребованных мер регулирования", — сказал он.

Речь идет о таких сферах, как госзакупки, финансовый рынок, корпоративные, арендные и трудовые отношения, лицензирование и аттестация.

Кроме того, как отметил премьер, предложение распространится на установление особенностей обращения лекарств и медицинских изделий.

Мишустин добавил, что корректировки также планируется провести в строительной отрасли, что предполагает снижение административных барьеров, сокращение инвестиционно-строительного цикла, упрощение процедур согласования в сфере градостроительных и земельных отношений.