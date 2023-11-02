2023-11-02T16:47:24+03:00
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2023-11-02T16:47:24+03:00
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Правительство рассмотрит продление упрощенного регулирования в ряде сфер
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Правительство РФ на заседании кабмина в четверг рассмотрит продление мер упрощенного регулирования в ряде сфер, включая госзакупки, финансовый сектор, сообщил премьер-министр РФ... ПРАЙМ, 02.11.2023
экономика, госпроекты, новости, правительство рф, михаил мишустин, регулирование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании кабмина в четверг рассмотрит продление мер упрощенного регулирования в ряде сфер, включая госзакупки, финансовый сектор, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня мы рассмотрим вопрос о продлении до конца следующего года ряда наиболее востребованных мер регулирования", — сказал он.
Речь идет о таких сферах, как госзакупки, финансовый рынок, корпоративные, арендные и трудовые отношения, лицензирование и аттестация.
Кроме того, как отметил премьер, предложение распространится на установление особенностей обращения лекарств и медицинских изделий.
Мишустин добавил, что корректировки также планируется провести в строительной отрасли, что предполагает снижение административных барьеров, сокращение инвестиционно-строительного цикла, упрощение процедур согласования в сфере градостроительных и земельных отношений.