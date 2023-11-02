МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. "Ни при каких обстоятельствах из мужчины "не надо делать женщину", заявил депутат Алексей Журавлев ("Родина"), комментируя РИА Новости инициативу ввести в России "отцовский" капитал. В Госдуме призвали Залужного подумать о выживании Украины

Комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей российской Общественной палаты ранее предложила выдавать к маткапиталу еще миллион рублей в качестве "отцовского" капитала за третьего ребенка, информирует газета "Известия", ссылаясь на их доклад.

"Мужик должен обеспечивать семью — точка, ему и государственная помощь для этого не нужна. Если в одиночку тянет детей, молодец, но так и должно быть. И не надо ни при каких обстоятельствах из него делать женщину, а то такой помощью можно как раз и добиться обратного эффекта, без денег скоро и ребенка воспитывать в России никто не возьмется", — уточнил Журавлев.

При этом, он положительно отозвался об идее увеличить выплаты для многодетных семей.

Депутат заключил, что выдавать отцовский капитал по меньшей мере странно.