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Из мужика не надо делать женщину. Депутат оценил "отцовский" капитал
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"Ни при каких обстоятельствах из мужчины "не надо делать женщину", заявил депутат Алексей Журавлев ("Родина"), комментируя РИА Новости инициативу ввести в России "отцовский"... ПРАЙМ, 02.11.2023
экономика, госпроекты, новости, россия, "отцовский" капитал
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. "Ни при каких обстоятельствах из мужчины "не надо делать женщину", заявил депутат Алексей Журавлев ("Родина"), комментируя РИА Новости инициативу ввести в России "отцовский" капитал.
Комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей российской Общественной палаты ранее предложила выдавать к маткапиталу еще миллион рублей в качестве "отцовского" капитала за третьего ребенка, информирует газета "Известия", ссылаясь на их доклад.
"Мужик должен обеспечивать семью — точка, ему и государственная помощь для этого не нужна. Если в одиночку тянет детей, молодец, но так и должно быть. И не надо ни при каких обстоятельствах из него делать женщину, а то такой помощью можно как раз и добиться обратного эффекта, без денег скоро и ребенка воспитывать в России никто не возьмется", — уточнил Журавлев.
При этом, он положительно отозвался об идее увеличить выплаты для многодетных семей.
Депутат заключил, что выдавать отцовский капитал по меньшей мере странно.