МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Рост напряженности на Ближнем Востоке в районе Суэцкого канала повысит геостратегическое значение Северного морского пути (СМП), сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в рамках марафона "Знание. Первые" на площадке выставки-форума "Россия". Путин прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Министр отметил, что рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке в районе Суэцкого канала, в Южно-Китайском море и Малаккском проливе повышает геостратегическое значение СМП "на беспрецедентную высоту".

Он подчеркнул, что все страны мира с повышенным интересом следят за развитием СМП, стремятся участвовать в навигации, создании нового флота, торгового флота, контейнерной линии.

"Мы приглашаем партнеров и находимся в конструктивном диалоге с коллегами из КНР, Индии и даже из Ближнего Востока для того, чтобы на взаимовыгодных началах при безусловном суверенитете России на СМП, делать этот проект международным и полезным", — добавил министр.