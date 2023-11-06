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Минвосток отметил значение СМП на фоне эскалации на Ближнем Востоке
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Рост напряженности на Ближнем Востоке в районе Суэцкого канала повысит геостратегическое значение Северного морского пути (СМП), сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в... ПРАЙМ, 06.11.2023
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Рост напряженности на Ближнем Востоке в районе Суэцкого канала повысит геостратегическое значение Северного морского пути (СМП), сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в рамках марафона "Знание. Первые" на площадке выставки-форума "Россия".
Министр отметил, что рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке в районе Суэцкого канала, в Южно-Китайском море и Малаккском проливе повышает геостратегическое значение СМП "на беспрецедентную высоту".
Он подчеркнул, что все страны мира с повышенным интересом следят за развитием СМП, стремятся участвовать в навигации, создании нового флота, торгового флота, контейнерной линии.
"Мы приглашаем партнеров и находимся в конструктивном диалоге с коллегами из КНР, Индии и даже из Ближнего Востока для того, чтобы на взаимовыгодных началах при безусловном суверенитете России на СМП, делать этот проект международным и полезным", — добавил министр.