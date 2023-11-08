МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Сенаторы внесли в Госдуму поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на предстоящие три года, предусматривается поддержка промышленности и сельского хозяйства, социальных проектов, сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. Минфин предлагает перераспределить средства бюджета между регионами

Общий объем бюджетных средств, выделение которых предусмотрено сенаторскими поправками, превысил 138 миллиардов рублей.

Журавлев в ходе "парламентской разминки" сообщил, что часть предложений сенаторов нашли отражение в правительственных поправках. "В частности, это финансирование объектов детского здравоохранения, а также тех ключевых для регионов социальных объектов, которые обсуждали на парламентских слушаниях по бюджету и в рамках Дней субъектов РФ", — сказал он.

По словам вице-спикера, поправки предусматривают дополнительные средства на создание быстровозводимых объектов для отдыха и оздоровления детей. "Программа запущена в 2022 году, и уже прошедшим летом в новых корпусах смогли отдохнуть тысячи детей. Знаем, что программа очень востребована в регионах. Будет возможность в ней поучаствовать и в следующем году большему количеству субъектов", — сказал он. Также закладываются дополнительные средства на отдых и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне.

Сенатор проинформировал о предусмотренных на трехлетний период дополнительные средства на расширение программы "Профессионалитет" и развитие образовательно-производственных центров. "Предусмотрены также дополнительные средства на обучения языкам программирования для школьников и на поддержку проектов по развитию центров инженерных разработок на базе вузов и научных организаций", — уточнил политик.

Журавлев также сообщил о выделении средств порядка шести миллиардов рублей на дополнительное профессиональное обучение для граждан и столько же на расширение лекарственного обеспечения в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". "Более трех миллиардов пойдет на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В поправках предусмотрен большой объем дополнительных средств – около 54 миллиардов рублей — на поддержку промышленности и сельского хозяйства – около 41 миллиарда рублей", — сказал сенатор.

Планируется, что второе чтение проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов в Государственной Думе пройдет 15 ноября. Матвиенко отметила невозможность изоляции России

Спикер СФ Валентина Матвиенко подчеркнула, что предложенные сенаторами поправки в проект бюджета актуальны для большинства субъектов РФ. "Предложения социально ориентированные, при этом не нарушают гармоничность бюджета, не приводят к перекосам. Основные направления бюджета – обеспечение безопасности, социальные гарантии – сохраняются", — отметила политик.

По мнению Матвиенко, предложения сенаторов усилят и дополнят те направления, которые касаются жизни граждан.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОВФЕДА

В пресс-службе Совфеда пояснили, что подготовленные сенаторами поправки в части развития промышленности нацелены на стимулирование спроса на покупку транспортных средств бизнесом, специализированной техники, приобретение гражданами отечественных автомобилей, поддержку проектов по разработке конструкторской документации на комплектующие изделия, а также на поддержку производителей техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива.

В сфере АПК сенаторские поправки направлены на обеспечение комплексного развития сельских территорий, вовлечение в оборот земель сельхозназначения, государственную поддержку российских сельскохозяйственных организаций.

Разработанные сенаторами РФ изменения в документ, касающиеся развития социальной политики и рынка труда, обеспечивают создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, повышение эффективности службы занятости, увеличение количества выпущенных книг и учебников для инвалидов по зрению.

В сфере образования поправки предусматривают расширение программы "Профессионалитет", развитие образовательно-производственных центров (кластеров), прохождение школьниками 8-11 классов и студентами СПО двухлетнего курса обучения языкам программирования, поддержку проектов по созданию и развитию центров инженерных разработок на базе вузов и научных организаций.

Кроме того, подготовленные в Совете Федерации поправки обеспечивают выделение грантов вузам в области кинематографии для производства студенческого кино.