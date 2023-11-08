МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, направленный на снижение налоговой нагрузки на сервисные компании в авиационной отрасли. Литва введет налог на дождевую воду

Документ устанавливает с 1 января 2024 года нулевую ставку НДС на операции замены авиационных двигателей, запчастей и комплектующих гражданских воздушных судов, а также исключает их стоимость из состава доходов и расходов, учитываемых при исчислении налога на прибыль организаций.

Для подтверждения обоснованности применения нулевого НДС необходимо будет предоставить документы, подтверждающие передачу исправных или неисправных двигателей, запчастей и комплектующих в обмен на аналогичные.

Принятие закона будет способствовать реализации целей госпрограммы "Развитие авиационной промышленности на 2012-2025 годы", отмечается в пояснительной записке.