2023-11-08T13:15:59+03:00
2023-11-08T13:15:59+03:00
2023-11-08T13:15:59+03:00
2023
https://1prime.ru/government/20231108/842204653.html
СФ одобрил льготы по НДС и налогу на прибыль при замене авиазапчастей
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Совет Федерации одобрил закон, направленный на снижение налоговой нагрузки на сервисные компании в авиационной отрасли. Документ устанавливает с 1 января 2024 года нулевую ставку... ПРАЙМ, 08.11.2023
транспорт, бизнес, налоги, экономика, госпроекты, новости, совфед, налоги, льготы, авиация
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, направленный на снижение налоговой нагрузки на сервисные компании в авиационной отрасли.
Документ устанавливает с 1 января 2024 года нулевую ставку НДС на операции замены авиационных двигателей, запчастей и комплектующих гражданских воздушных судов, а также исключает их стоимость из состава доходов и расходов, учитываемых при исчислении налога на прибыль организаций.
Для подтверждения обоснованности применения нулевого НДС необходимо будет предоставить документы, подтверждающие передачу исправных или неисправных двигателей, запчастей и комплектующих в обмен на аналогичные.
Принятие закона будет способствовать реализации целей госпрограммы "Развитие авиационной промышленности на 2012-2025 годы", отмечается в пояснительной записке.