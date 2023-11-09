МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который в числе прочего снимает ограничение по сроку действия льготы по НДС при реализации инвестиционных бриллиантов. Третье чтение ожидается 14 ноября. В Женеве продали самый крупный в истории аукционов голубой бриллиант

Первоначальная редакция предусматривала увеличение налоговой нагрузки на газовую отрасль и еще ряд изменений в налоговое законодательство. Госдума в рамках второго чтения поддержала ряд поправок, в том числе о снятии ограничения по сроку действия льготы по НДС при реализации инвестиционных бриллиантов.

Согласно действующему законодательству, до конца текущего года применяется нулевая ставка НДС при продаже банками обработанных природных алмазов физлицам. Кроме того, нулевой НДС действует при реализации таких алмазов организациями, осуществляющими добычу драгоценных камней, Госфонду, региональным фондам драгоценных металлов и драгоценных камней, ЦБ РФ и банкам.

Одна из поддержанных Госдумой поправок снимает это временное ограничение и делает эту льготу постоянной начиная с 2024 года. Эта поправка касается "установления на постоянной основе стимулирующих мер по инвестиционным бриллиантам", поясняла в понедельник на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам ее автор, член комитета Галина Данчикова.

При этом председатель бюджетного комитета Андрей Макаров напомнил, что ранее Данчикова внесла отдельный законопроект на эту тему и получила положительное заключение правительства РФ. Чтобы ускорить прохождение документа, было предложено включить предлагаемое изменение в виде поправки ко второму чтению в налоговый законопроект. Замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов подтвердил, что правительство поддерживает поправку.

Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.