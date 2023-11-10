МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Правительство России наделило территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) полномочиями по проверке обоснованности тарифов, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина. ФАС возбудила еще одно дело против Альфа-банка из-за рекламы

"Правительство приняло дополнительные меры для контроля за тарифами. Региональные управления ФАС по поручению центрального аппарата службы теперь смогут проводить внеплановые выездные и документарные проверки в этой сфере. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

При этом, уточнили в кабмине, выносить акт по итогам проверки и контролировать его исполнение, как и прежде, будет центральный аппарат службы.

"За ним также остаются полномочия по рассмотрению обращений в сфере госрегулирования тарифов. Принятое решение направлено на повышение оперативности контроля экономической обоснованности тарифов", — добавили в пресс-службе правительства.