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Правительство расширило полномочия территориальных органов ФАС
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Правительство России наделило территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) полномочиями по проверке обоснованности тарифов, сообщила в пятницу пресс-служба... ПРАЙМ, 10.11.2023
экономика, госпроекты, новости, фас, правительство рф, тарифы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Правительство России наделило территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) полномочиями по проверке обоснованности тарифов, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.
"Правительство приняло дополнительные меры для контроля за тарифами. Региональные управления ФАС по поручению центрального аппарата службы теперь смогут проводить внеплановые выездные и документарные проверки в этой сфере. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
При этом, уточнили в кабмине, выносить акт по итогам проверки и контролировать его исполнение, как и прежде, будет центральный аппарат службы.
"За ним также остаются полномочия по рассмотрению обращений в сфере госрегулирования тарифов. Принятое решение направлено на повышение оперативности контроля экономической обоснованности тарифов", — добавили в пресс-службе правительства.