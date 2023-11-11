МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку правительства РФ о выделении 4,54 миллиарда рублей в 2024 году госкорпорации "ВЭБ.РФ" для реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа. В Госдуме одобрили увеличение расходов трехлетнего бюджета

"Это имущественный взнос РФ в ВЭБ на реализацию проектов на территории ДФО – перераспределение внутри госпрограммы "Развитие Дальневосточного федерального округа", — пояснила на заседании комитета замглавы Минфина России Ирина Окладникова.

Эта и ряд других правительственных поправок, с которыми ознакомилось РИА Новости, были поддержаны бюджетным комитетом в субботу при подготовке ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2024-2026 годы. Одной из них субсидия АО "Дом.РФ" в 2024 году для возмещения затрат специализированных обществ проектного финансирования по выплате процентного (купонного) дохода по облигациям увеличивается на 3,322 миллиарда рублей до 7,85 миллиарда.

Окладникова напомнила, что "Дом.РФ" помог регионам разместить облигации на 150 миллиардов рублей "на создание инфраструктуры". Поправка, по ее словам, вносится, в связи с увеличением ключевой ставки Банка России. "Это увеличение обслуживания тех … облигаций, чтобы не менять ставку для получателей, ставка 4,5% у нас, поэтому", — добавила замминистра.

А средства, выделяемые в 2024 году "на реализацию механизма государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования", другой поправкой увеличиваются на 5,193 миллиарда рублей до 8,75 миллиарда. "Ставка выросла, вынуждены увеличивать расходы", — сказала Окладникова.

Кроме того, 1 миллиард рублей также в следующем году в рамках поправок выделяется и на реализацию отдельных проектов за счет зарезервированных ранее в бюджете ассигнований. "Это реализация крупных инвестпроектов "Лагонаки" и "Архыз", — сообщила замминистра.