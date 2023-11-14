2023-11-14T09:03:15+03:00
2023-11-14T09:03:15+03:00
2023-11-14T09:03:15+03:00
2023
https://1prime.ru/government/20231114/842256694.html
Правительство утвердило изменение размера платы ЖКХ на 2024-28 годы
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Российские власти утвердили индексы изменения размера платы за коммунальные услуги и предельно допустимые отклонения от этих величин на период с 2024 по 2028 годы, следует из... ПРАЙМ, 14.11.2023
экономика, госпроекты, новости, правительство рф, жкх, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Российские власти утвердили индексы изменения размера платы за коммунальные услуги и предельно допустимые отклонения от этих величин на период с 2024 по 2028 годы, следует из распоряжения правительства.
Соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно распоряжению, правительство утвердило "индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по регионам страны и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образования от величины этих индексов на 2024-2028 годы".
Соблюдение показателей проконтролирует Федеральная антимонопольная служба.
Предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги — это максимально допустимый рост платы граждан за коммунальные услуги при сопоставимых условиях. Показатель является одним из инструментов контроля за тарифными решениями, которые принимают региональные власти для защиты граждан от необоснованных изменений платы за коммунальные услуги.