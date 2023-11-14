МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий понятие "специальная почтовая связь" и устанавливающий требования к перевозке опасных, секретных и ценных посылок. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин распорядился направить делегацию России на саммит АТЭС

ФГУП "Главный центр специальной связи" (ГЦСС), занимающийся перевозкой таких посылок, является фельдъегерской службой в структуре Минцифры РФ. Министерство разработало поправки в закон о почтовой связи и отдельные законодательные акты РФ, поскольку в законодательстве не был урегулирован ряд вопросов, связанных со специальной почтовой связью. Из-за этого возникали проблемы в правоприменительной практике, в том числе в части хранения и использования оружия в рамках деятельности ГЦСС, отмечали разработчики.

Новый закон, который вступает в силу 1 апреля 2024 года, закрепляет понятие "специальная почтовая связь" и относит к ней перевозку ряда отправлений с использованием огнестрельного оружия. В перечень таких отправлений включены драгоценные металлы и драгоценные камни, изделия из них, деньги, опасные и особо опасные грузы, наркотические средства и психотропные вещества, оружие и основные части огнестрельного оружия, продукция военного назначения, защищенная от подделок полиграфическая продукция.

Закон устанавливает требования к транспортным средствам для перевозки отправлений спецсвязи, требования к их сохранности, а также требования к работникам связи. Так, согласно закону, отправления спецсвязи неприкосновенны и не подлежат досмотру и задержанию. ГЦСС обязана обеспечить сохранность принятых к доставке посылок, объектов и транспорта. Работники организации спецсвязи при исполнении должностных обязанностей должны иметь служебные удостоверения и носить форму. Транспорт организации спецсвязи имеет право на беспрепятственный проезд по всем улицам населенных пунктов и дорогам РФ, а также на заправку вне очереди наряду с автомобилями оперативных и специальных служб.

Кроме того, предприятия воздушного, морского и речного транспорта должны на договорной основе предоставлять изолированные помещения в зданиях аэропортов, морских и речных вокзалов для временного размещения посылок спецсвязи и сопровождающих их работников. А владельцы общественного железнодорожного транспорта должны предоставлять ГЦСС такие помещения по договорам аренды.

Также устанавливается правовой статус ГЦСС: это организация федеральной почтовой связи, подведомственная Минцифры и осуществляющая перевозку и доставку на территории РФ посылок спецсвязи, относящихся к государственной тайне сведений и предметов, а также имеющая право на перевозку отдельных видов продукции, требующих специального разрешения.