МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Государственная дума приняла во втором и третьем чтении закон о повышении размера средней пенсии для получателей страховой пенсии до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости до 23 449 рублей. Россияне получат еще один способ накопить на пенсию

Отмечается, что страховая выплата для неработающих пенсионеров увеличится на 1,572 тысячи рублей, а выплата по старости — на 1,631 тысячи рублей.

С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,5 процента. Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, решение затронет свыше 32 миллионов граждан.

"Все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 млрд рублей", — добавил он.

Кроме того, нижняя палата парламента приняла проект об увеличении военных пенсий на 4,5 процента, мера коснется более 2,7 миллиона человек.

"Наша задача — поддержать тех, кто защищал нашу страну, обеспечивал ее безопасность. В 2022 году пенсии военным пенсионерам увеличились в общей сложности на 19,5%, а с 1 октября 2023 года выросли еще на 10,5%", — пояснил закон Володин.