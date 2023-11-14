МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который уточняет определение продукции пчеловодства вместо закрепления в законе о пчеловодстве понятия "мед". В Госдуме предложили отменить госпошлины за заключение брака

"Законопроект направлен на совершенствование конкурентоспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство продукции пчеловодства, а также обеспечение качества и безопасности продукции пчеловодства", — заявил на заседании Госдумы профильного комитета по аграрным вопросам Иван Лоор. При этом он сказал, что ко второму чтению поступило четыре поправки и все они предложены комитетом к принятию.

Первоначальная редакция дополняла закон "О пчеловодстве в РФ" понятием "мед", под которым понималась продукция пчеловодства, обладающая определенными органолептическими, физико-химическими и другими показателями, позволяющими идентифицировать ее как натуральный мед. При этом предполагалось, что в случае нарушения требований к качеству и безопасности продукция пчеловодства, в том числе мед, будет признаваться фальсифицированной.

Авторы законодательной инициативы, сенаторы Александр Двойных, Сергей Митин и глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ) при этом обращали внимание, что в связи с отсутствием законодательно определенного понятия "мед" и ограниченного набора характеристик для его идентификации это название используется и в продукции, не имеющей отношения к пчеловодству.

В рамках второго чтения текст законопроекта был изменен, при этом было исключено определение меда и уточнено понятие "продукция пчеловодства". Под продукцией пчеловодства будет пониматься мед, воск и другая продукция, определенная в соответствии не только с Общероссийским классификатором продукции, как сейчас, но и с техническими регламентами и документами по стандартизации. А обеспечение качества и безопасности продукции пчеловодства будет осуществляться в соответствии с законодательством РФ и актами Евразийского экономического союза.

Одна из поддержанных Госдумой поправок предусматривает вступление закона в силу с 1 сентября следующего года.