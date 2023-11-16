МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике поддержал законопроект о продлении на 2024 год специального регулирования в сфере госзакупок и других областях. Набиуллина представит в ГД основные направления денежно-кредитной политики

Документ, внесенный правительством РФ, разработан в целях продления мер, действующих до конца текущего года и направленных на снижение негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций.

Законопроект предусматривает продление до конца 2024 года "ряда наиболее востребованных и эффективных мер специального регулирования в сфере госзакупок, финансового рынка, корпоративных, арендных и трудовых отношений, лицензирования и аттестации", пояснял в начале ноября премьер-министр России Михаил Мишустин. Это также касается и установления особенностей обращения лекарств и медицинских изделий, поскольку "крайне важно, чтобы люди всегда могли купить необходимый препарат", отмечал он.

Законопроект продлевает до конца 2024 года возможность изменения по соглашению сторон количества лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов по контракту в пределах 30% по предложению заказчика. При этом, как и в текущем году при уменьшении объемов стороны будут обязаны пропорционально снизить цену контракта, а при увеличении вправе пропорционально ее увеличить.

Также на следующий год продляется и право заказчиков не требовать обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств, за исключением случаев, когда в контракте предусмотрена выплата аванса и при этом расчеты в части аванса не подлежат казначейскому сопровождению. А Минобороны, МВД, МЧС, СВР России и в 2024 году, как и в текущем году, не учитывать ограничения предельного годового объема (50 миллионов рублей) при осуществлении ими закупок у единственного поставщика.

Изменения вносятся и в части снижения числа административных барьеров в области строительства, сокращения срока инвестиционно-строительного цикла, упрощения процедур согласования в сфере градостроительных и земельных отношений. Это дает возможность значительно ускорить ремонт, возведение и ввод в эксплуатацию жилых домов, дорог, школ, больниц и других значимых объектов без ущерба качеству, отмечал премьер.

Данные законодательные изменения в нынешних условиях обеспечат дополнительную свободу действий организациям, говорил также он. Нужно, чтобы оказываемые услуги, производимая или ввозимая в Россию для граждан и бизнеса продукция соответствовали всем необходимым требованиям, считает Мишустин.