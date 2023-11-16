МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла законопроект, который установил минимальный размер оплаты труда в 19 242 рубля с нового года. Россиянам напомнили, за какими выплатами следует обратиться до конца года

МРОТ — показатель, который применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и других выплат. Согласно Федеральному закону от 19.12.2022 N 522-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и о приостановлении действия ее отдельных положений", в 2023 году МРОТ составляет 16 242 рубля в месяц.

Отмечается, что показатель со следующего года увеличится на 18,5 процента, а с 2025 года соотношение МРОТ и медианной заработной платы будет не ниже 48 процентов.

Как подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин, минимальный размер оплаты труда подняли в соответствии с поручением президента Владимира Путина.

"Важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы. В результате реализации этого поручения заработная плата вырастет у 4,8 миллионов человек", — пояснил он.