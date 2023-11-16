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Госдума установила размер МРОТ на уровне 19 242 рублей
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. Государственная Дума приняла законопроект, который установил минимальный размер оплаты труда в 19 242 рубля с нового года. МРОТ — показатель, который применяется для... ПРАЙМ, 16.11.2023
общество , финансы, экономика, госпроекты, новости, госдума, мрот, закон
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла законопроект, который установил минимальный размер оплаты труда в 19 242 рубля с нового года.
МРОТ — показатель, который применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и других выплат. Согласно Федеральному закону от 19.12.2022 N 522-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и о приостановлении действия ее отдельных положений", в 2023 году МРОТ составляет 16 242 рубля в месяц.
Отмечается, что показатель со следующего года увеличится на 18,5 процента, а с 2025 года соотношение МРОТ и медианной заработной платы будет не ниже 48 процентов.
Как подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин, минимальный размер оплаты труда подняли в соответствии с поручением президента Владимира Путина.
"Важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы. В результате реализации этого поручения заработная плата вырастет у 4,8 миллионов человек", — пояснил он.