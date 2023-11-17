МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который в числе прочего снимает ограничение по сроку действия льготы по НДС при реализации инвестиционных бриллиантов. В Совфеде оценили попытки исключить Россию из алмазной отрасли

Согласно действующему законодательству, до конца текущего года применяется нулевая ставка НДС при продаже банками обработанных природных алмазов физлицам. Кроме того, нулевой НДС действует при реализации таких алмазов организациями, осуществляющими добычу драгоценных камней, Госфонду, региональным фондам драгоценных металлов и драгоценных камней, ЦБ РФ и банкам.

Новый закон снимает временное ограничение и делает эту льготу постоянной начиная с 2024 года.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Галина Данчикова вносила отдельный законопроект на эту тему — как поясняла автор, в целях "установления на постоянной основе стимулирующих мер по инвестиционным бриллиантам". Правительство РФ поддержало эту поправку. Чтобы ускорить ее принятие, предлагаемое изменение было включено в налоговый законопроект в виде поправки ко второму чтению.

Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.