2023-11-17T11:57:54+03:00
2023-11-17T11:57:54+03:00
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Эксперимент по маркировке оптоволоконной продукции начнется 1 декабря
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Эксперимент по маркировке отдельных видов оптоволоконной продукции пройдет в России с 1 декабря текущего года по 1 декабря 2024 года, следует из постановления правительства, с... ПРАЙМ, 17.11.2023
экономика, госпроекты, промышленность, новости, маркировка, оптоволокно, правительство рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Эксперимент по маркировке отдельных видов оптоволоконной продукции пройдет в России с 1 декабря текущего года по 1 декабря 2024 года, следует из постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Уточняется, что в перечне продукции, на которую будет наноситься специальный код, находятся оптические волокна и волоконно-оптические кабели. При этом для компаний-производителей участие в эксперименте будет добровольным.
"Провести с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов оптоволоконной продукции", — говорится в документе.
В свою очередь сам эксперимент позволит отработать практику нанесения маркировки на важную промышленную продукцию для предотвращения использования контрафакта.
Ранее, в конце апреля, замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева в ходе Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" заявила, что эксперимент по маркировке радиоэлектроники и оптоволокна начнется в России в ближайшее время.