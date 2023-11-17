МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Эксперимент по маркировке отдельных видов оптоволоконной продукции пройдет в России с 1 декабря текущего года по 1 декабря 2024 года, следует из постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. Правительство расширило перечень подлежащей маркировке одежды

Уточняется, что в перечне продукции, на которую будет наноситься специальный код, находятся оптические волокна и волоконно-оптические кабели. При этом для компаний-производителей участие в эксперименте будет добровольным.

"Провести с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов оптоволоконной продукции", — говорится в документе.

В свою очередь сам эксперимент позволит отработать практику нанесения маркировки на важную промышленную продукцию для предотвращения использования контрафакта.

Ранее, в конце апреля, замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева в ходе Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" заявила, что эксперимент по маркировке радиоэлектроники и оптоволокна начнется в России в ближайшее время.