2023-11-20T11:05:36+03:00
2023-11-20T11:05:36+03:00
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Путин поручил направить средства на обеспечение регионов медтранспортом
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Власти России до конца года направят порядка 3,7 миллиарда рублей на обеспечение регионов передвижными медицинскими комплексами и автомобилями, укомплектованными специальным... ПРАЙМ, 20.11.2023
экономика, госпроекты, новости, россия, медицина, михаил мишустин
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Власти России до конца года направят порядка 3,7 миллиарда рублей на обеспечение регионов передвижными медицинскими комплексами и автомобилями, укомплектованными специальным оборудованием, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Президент поручил приобрести для регионов передвижные медицинские комплексы, а также автомобили, укомплектованные специальным оборудованием… На эти цели до конца декабря предусмотрено почти 3 миллиарда 700 миллионов рублей. За счёт них в регионы будет поставлено более 250 мобильных комплексов и машин", — сообщил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.
Они будут работать в небольших населённых пунктах. Это будут в том числе машины, которые оснащены всем необходимым для оказания первичной помощи, проведения профилактических осмотров и различных исследований, уточнил глава кабмина.
Кроме того, подписано постановление кабмина о возможностях стопроцентного авансирования государственных контрактов на закупку такой техники, которые заключены в текущем году, сообщил Мишустин.
"Решение позволит быстрее направлять её в российские субъекты. Ну и, соответственно, что очень важно, повысится в целом эффективность расходования федеральных средств", — пояснил премьер.