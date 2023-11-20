МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Власти России до конца года направят порядка 3,7 миллиарда рублей на обеспечение регионов передвижными медицинскими комплексами и автомобилями, укомплектованными специальным оборудованием, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. В Госдуме предложили внести льготные лекарства в систему доставки на дом

"Президент поручил приобрести для регионов передвижные медицинские комплексы, а также автомобили, укомплектованные специальным оборудованием… На эти цели до конца декабря предусмотрено почти 3 миллиарда 700 миллионов рублей. За счёт них в регионы будет поставлено более 250 мобильных комплексов и машин", — сообщил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.

Они будут работать в небольших населённых пунктах. Это будут в том числе машины, которые оснащены всем необходимым для оказания первичной помощи, проведения профилактических осмотров и различных исследований, уточнил глава кабмина.

Кроме того, подписано постановление кабмина о возможностях стопроцентного авансирования государственных контрактов на закупку такой техники, которые заключены в текущем году, сообщил Мишустин.

"Решение позволит быстрее направлять её в российские субъекты. Ну и, соответственно, что очень важно, повысится в целом эффективность расходования федеральных средств", — пояснил премьер.