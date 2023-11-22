МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который снимает ограничение по сроку действия льготы по НДС при реализации инвестиционных бриллиантов. Раскрыто, как санкции на алмазы отразятся на цене "ювелирки" для россиян

Согласно действующему законодательству, до конца текущего года применяется нулевая ставка НДС при продаже банками обработанных природных алмазов физлицам. Кроме того, нулевой НДС действует при реализации таких алмазов организациями, осуществляющими добычу драгоценных камней, Госфонду, региональным фондам драгоценных металлов и драгоценных камней, ЦБ РФ и банкам.

Новый закон снимает временное ограничение и делает эту льготу постоянной начиная с 2024 года.

Документ, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.