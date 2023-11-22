2023-11-22T13:50:12+03:00
2023-11-22T13:50:12+03:00
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2023
https://1prime.ru/government/20231122/842336754.html
Совфед одобрил закон о льготе по НДС для инвестиционных бриллиантов
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Сенаторы одобрили закон, который снимает ограничение по сроку действия льготы по НДС при реализации инвестиционных бриллиантов. Согласно действующему законодательству, до конца... ПРАЙМ, 22.11.2023
экономика, госпроекты, новости, совфед, инвестиционные бриллианты, налоговая льгота
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который снимает ограничение по сроку действия льготы по НДС при реализации инвестиционных бриллиантов.
Согласно действующему законодательству, до конца текущего года применяется нулевая ставка НДС при продаже банками обработанных природных алмазов физлицам. Кроме того, нулевой НДС действует при реализации таких алмазов организациями, осуществляющими добычу драгоценных камней, Госфонду, региональным фондам драгоценных металлов и драгоценных камней, ЦБ РФ и банкам.
Новый закон снимает временное ограничение и делает эту льготу постоянной начиная с 2024 года.
Документ, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.