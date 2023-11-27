МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, направленный на повышение защиты неквалифицированных инвесторов и уточнение требований — к квалифицированным, следует из базы данных нижней палаты парламента. Минфин ФРГ представит проект допбюджета на 2023 год на следующей неделе

Документ предусматривает для неквалифицированного инвестора договор, разрешающий брокеру использовать в своих интересах деньги и ценные бумаги клиента, только в случае получения инвестором положительного результата тестирования. А в перечень доступных финансовых инструментов включаются облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, за исключением облигаций с ипотечным покрытием и облигаций, выпущенных специализированным обществом проектного финансирования, все доли в котором принадлежат РФ, ВЭБу либо АО "Дом.РФ".

Кроме того, инвестор, который в течение пяти лет после получения положительного результата тестирования или совершения последней сделки, требующей тестирования, не совершал подобных сделок, будет обязан пройти повторное тестирование. При этом для инвесторов, получивших положительный результат тестирования до дня вступления в силу закона, в случае его принятия этот пятилетний срок будет отсчитываться с этой даты, а не со дня получения ими положительного результата тестирования.

Помимо этого, до 300 тысяч рублей со 100 тысяч увеличивается порог, в рамках которого неквалифицированный инвестор может совершить сделку, требующую прохождения тестирования, даже в случае отрицательного результата такого тестирования. При этом сохраняется обязанность брокера или управляющей компании уведомить инвестора о рисках и необходимости для клиента заявить о принятии таких рисков.

Законопроект также допускает получение физлицом статуса квалифицированного инвестора на основании комбинаций критерия образования с критериями опыта работы, совершения сделок и имущественным критерием. В качестве новых самостоятельных критериев для получения такого статуса вводятся критерии ученой степени и дохода. Причем ЦБ будет определять минимальный размер такого дохода, его виды, период получения, порядок расчета, а также в рамках соответствующих комбинаций устанавливать требования к опыту работы или совершения сделок, размеру имущества.

Также допускается возможность комбинирования имущественного критерия для признания квалифицированным инвестором с дополнительным подтверждением брокером, управляющим, форекс-дилером или управляющей компанией паевого инвестфонда наличия у физлица знаний. Законопроект также наделяет ЦБ полномочиями устанавливать требования к документам, подтверждающим наличие имущества, необходимого для признания инвестора квалифицированным, что, по мнению разработчиков, "будет способствовать сокращению недобросовестных практик присвоения такого статуса".