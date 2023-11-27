МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Депутаты Анатолий Аксаков и Олег Димов и сенаторы Николай Журавлев и Мухарбий Ульбашев внесли в Госдуму законопроект о совершении баками операций с нумизматическими наборами монет и памятными монетами Банка России из недрагоценных металлов, следует из базы данных нижней палаты парламента. В Госдуму внесли проект о защите неквалифицированных инвесторов

Законопроект подготовлен в целях расширения перечня сделок и операций кредитных организаций. Он закрепляет в законе "О банках и банковской деятельности" право кредитных организаций осуществлять операции с нумизматическими наборами монет и памятными монетами ЦБ из недрагоценных металлов, являющимися законным средством наличного платежа на территории РФ и передаваемыми регулятором банкам в сувенирной упаковке по ценам, отличным от их номинальной стоимости.

Разработчики обращают внимание, что в настоящее время Банк России не устанавливает порядок розничной продажи нумизматических наборов монет и памятных монет, а также порядок их налогового учета.

"При этом для урегулирования обращения нумизматических наборов монет и памятных монет на вторичном рынке (при реализации кредитными организациями розничным клиентам) требуется внесение соответствующего изменения в действующее законодательство", — указывается в пояснительной записке к законопроекту.