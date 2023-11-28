МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект об установление переходного периода до 1 января 2025 года, в течение которого российские ИТ-компании смогут продолжить использование своих информационных систем для авторизации пользователей. Госдума закрепит принцип "бери или плати" для долгосрочных поставок газа

Автором инициативы стал замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, уточнивший, что проект даст российским цифровым платформам больше времени на локализацию систем взаимодействия с пользователями.

В своем Telegram-канале он пояснил, что, согласно принятым в июле поправкам в 149-ФЗ авторизация на сайтах и в приложениях будет возможна только по российскому телефонному номеру, через Госуслуги, Единую биометрическую систему или иной сервис, полностью или более чем на 50% контролируемый российской стороной. Законодатели, по его словам, "рассчитывали, что наши крупнейшие цифровые платформы успеют решить все организационные вопросы до 1 декабря этого года".

По его словам, после череды консультаций и совещаний с отраслью выяснилось, что сроки нужно продлять, поэтому стало необходимо внести законопроект, позволяющий сохранить привычные способы авторизации еще в течение года. "Этого времени должно хватить, чтобы компании решили все технические сложности и завершили процессы перехода под российский контроль", — отметил Горелкин.

Он напомнил, что цель нововведений — усиление сохранности персональных данных граждан, сокращение рисков интеграции сервисов из недружественных стран в российские ресурсы.

Также законопроектом уточняется порядок проведения авторизации пользователей на информационных ресурсах с использованием абонентского номера оператора подвижной радиотелефонной связи.