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В Госдуме хотят полностью запретить использовать телефон в школах
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Госдума внесет поправки в законопроект о запрете пользоваться гаджетами в школах, рассказал РИА Новости источник в нижней палате парламента. "Принято решение убрать исключение об... ПРАЙМ, 29.11.2023
общество , экономика, госпроекты, новости, госдума, школа, телефон
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Госдума внесет поправки в законопроект о запрете пользоваться гаджетами в школах, рассказал РИА Новости источник в нижней палате парламента.
"Принято решение убрать исключение об использовании гаджетов даже в образовательных целях, можно будет только в экстренных случаях. Внесем такую поправку", — отметил он.
По словам собеседника агентства, позиция депутатов совпала с мнением родителей, поскольку цель документа — чтобы дети не отвлекались на мобильные телефоны на уроках.
Государственная дума в ноябре приняла в первом чтении проект, который ограничит использование гаджетов в школе.
Ранее глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова заявляла, что школы сами будут решать, как запрет на смартфоны будет реализован на практике.