МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Госдума внесет поправки в законопроект о запрете пользоваться гаджетами в школах, рассказал РИА Новости источник в нижней палате парламента. В Госдуме одобрили законопроект о социальных банковских вкладах

"Принято решение убрать исключение об использовании гаджетов даже в образовательных целях, можно будет только в экстренных случаях. Внесем такую поправку", — отметил он.

По словам собеседника агентства, позиция депутатов совпала с мнением родителей, поскольку цель документа — чтобы дети не отвлекались на мобильные телефоны на уроках.

Государственная дума в ноябре приняла в первом чтении проект, который ограничит использование гаджетов в школе.

Ранее глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова заявляла, что школы сами будут решать, как запрет на смартфоны будет реализован на практике.