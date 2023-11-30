МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Минфин России против предложения наделить регионы правом самостоятельно определять время работы общепита, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект отзыва правительства на депутатский законопроект о борьбе с так называемыми "наливайками". Володин призвал запретить "наливайкам" продавать алкоголь ночью

"Минфин высказался против предложения наделить регионы правом самостоятельно определять время работы общепита, сказано в проекте отзыва правительства на депутатский законопроект о борьбе с "наливайками", — пишет газета. Законопроект с таким предложением в Госдуму внесла группа парламентариев и сенаторов во главе с первым зампредом ГД Александром Жуковым, отмечается в статье.

Как пояснили изданию в Минфине, сейчас продажа спиртного в точках общепита, расположенных в жилых домах, допускается только на территории объектов площадью не менее 20 квадратных метров. Причем власти вправе увеличивать их размер или устанавливать полный запрет на продажу алкоголя в кафе, расположенных в многоквартирных домах.

Фактически "наливайки" осуществляют круглосуточную розничную продажу алкогольной продукции, способствуя нарушению в вечернее и ночное время общественного порядка", сказано в пояснительной записке к законопроекту. Причем часть из них работают нелегально, уверены депутаты. Например, в Москве из 2,2 тысячи объектов общепита, расположенных в многоквартирных домах, только 70 имеют лицензии на розничную продажу спиртного при оказании услуг общественного питания, сказано в пояснительной записке.

В связи с этим парламентарии предлагают дать регионам право самостоятельно определять время работы таких кафе, а также запретить располагать по одному адресу магазин с алкоголем и заведение общепита. Законопроект предполагает, что продавать алкоголь можно будет только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

Есть также новелла, которая касается непосредственно напитков. Например, в их названиях нельзя будет использовать слова, которые могут ввести потребителей в заблуждение. Например, "Мистер сидр", которым отравились люди, был пивным напитком.

В Минфине считают, что у местных властей уже достаточно инструментов для контроля точек общепита. Министерство уверено, что новые ограничения и запреты следует вводить только после оценки соотношения количества нарушителей с добросовестными участниками рынка, пишет издание. Также стоит проанализировать, какие регионы устанавливают требования к соблюдению покоя, тишины и к профилактике правонарушений.

В целом же ведомство готово поддержать новации, если депутаты уберут ко второму чтению норму о региональных властях и времени регулирования работы общепита, говорится в статье.