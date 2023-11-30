ВОЛГОГРАД, 30 ноя — ПРАЙМ. депутаты Волгоградской областной думы приняли поправки о смене названия Волгограда путем областного референдума. В Госдуме предложили переименовать Финский залив

Ранее статья об 13 закона Волгоградской области "Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области" позволяла поменять наименование населенного пункта через местный референдум.

"Согласно проекту, вопрос переименования населенных пунктов рассматривается с учетом мнения населения, которое выражается на местном референдуме, а при рассмотрении предложения о переименовании административного центра Волгоградской области города Волгограда с учетом мнения населения жителей всей области на областном референдуме", — пояснил депутат Сергей Булгаков.

Соответствующий законопроект рассмотрели на фоне общественного дискурса о переименовании Волгограда в Сталинград.