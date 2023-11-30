2023-11-30T11:10:56+03:00
2023-11-30T11:10:56+03:00
2023-11-30T11:10:56+03:00
2023
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Волгоград разрешили переименовать путем областного референдума
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депутаты Волгоградской областной думы приняли поправки о смене названия Волгограда путем областного референдума. Ранее статья об 13 закона Волгоградской области "Об... ПРАЙМ, 30.11.2023
экономика, госпроекты, новости, волгоград, закон, название
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВОЛГОГРАД, 30 ноя — ПРАЙМ. депутаты Волгоградской областной думы приняли поправки о смене названия Волгограда путем областного референдума.
Ранее статья об 13 закона Волгоградской области "Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области" позволяла поменять наименование населенного пункта через местный референдум.
"Согласно проекту, вопрос переименования населенных пунктов рассматривается с учетом мнения населения, которое выражается на местном референдуме, а при рассмотрении предложения о переименовании административного центра Волгоградской области города Волгограда с учетом мнения населения жителей всей области на областном референдуме", — пояснил депутат Сергей Булгаков.
Соответствующий законопроект рассмотрели на фоне общественного дискурса о переименовании Волгограда в Сталинград.