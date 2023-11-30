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В Минсельхозе раскрыли, когда начнутся закупки зерна в государственный фонд
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Закупки зерна в государственный интервенционный фонд начнутся 11 декабря, заявил Минсельхоз РФ со ссылкой на министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева. "В ближайшее... ПРАЙМ, 30.11.2023
новости, сельское хозяйство, экономика, госпроекты, россия, зерно, госзакупки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Закупки зерна в государственный интервенционный фонд начнутся 11 декабря, заявил Минсельхоз РФ со ссылкой на министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.
"В ближайшее время Минсельхоз приступит к пополнению запасов продовольственной пшеницы и ржи в интервенционном фонде. Начало биржевых торгов в рамках закупочных зерновых интервенций запланировано на 11 декабря 2023 года", – отметил министр, слова которого приводятся в телеграм-канале министерства.
Ранее Государственная Дума рекомендовала правительству снять ограничения на экспорт зерна. Минсельхоз оценил экспортный потенциал России по зерну на 2023-2024 сельхозгод в 60 миллионов тонн.