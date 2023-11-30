МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Закупки зерна в государственный интервенционный фонд начнутся 11 декабря, заявил Минсельхоз РФ со ссылкой на министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева. Турция планирует перерабатывать российское зерно и отправлять его в Африку

"В ближайшее время Минсельхоз приступит к пополнению запасов продовольственной пшеницы и ржи в интервенционном фонде. Начало биржевых торгов в рамках закупочных зерновых интервенций запланировано на 11 декабря 2023 года", – отметил министр, слова которого приводятся в телеграм-канале министерства.

Ранее Государственная Дума рекомендовала правительству снять ограничения на экспорт зерна. Минсельхоз оценил экспортный потенциал России по зерну на 2023-2024 сельхозгод в 60 миллионов тонн.