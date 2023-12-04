МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Правительство России утвердило перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны, которые станут базой для реализации экономических и инфраструктурных проектов, говорится на сайте правительства. Правительство увеличит финансирование развития газовых заправок

"Правительство продолжает работу по обеспечению ускоренного социально-экономического развития Арктической зоны России. Подписано распоряжение об утверждении перечня опорных населенных пунктов в Арктике, которые станут базой для реализации экономических и инфраструктурных проектов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в перечень вошли 16 агломераций, расположенных в девяти регионах, относящихся к Арктической зоне. Так, например, в составе Мурманской агломерации опорными пунктами стали города Мурманск и Североморск, а также Кольский муниципальный район. В составе Архангельской агломерации — Архангельск, Северодвинск и Новодвинск. Также в число опорных пунктов вошли Нарьян-Мар, Новый Уренгой, Ноябрьск, Воркута, Норильск, Диксон, Певек и Анадырь.

Часть из этих населенных пунктов, расположенных близ месторождений полезных ископаемых, станут базой для развития минерально-сырьевых центров, обеспечивающих развитие металлургической промышленности. В других городах и районах будут реализовываться приоритетные инвестпроекты, например создание логистических центров, отмечает правительство.

Планируется, что в ближайшее время для агломераций, вошедших в перечень, будут утверждены долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития.