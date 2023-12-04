МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась за скорейшее внесение в Госдуму законопроекта об установлении акцизов на медицинский спирт, отметив, что до 40% продукции может идти на производство алкоголя. Путин подписал закон об индексации акцизов на табак и алкоголь

"Напоминаю также про акцизы про медицинский спирт. Минфин разрабатывал соответствующий законопроект. Мы изначально говорили, что надо учесть механизм субсидирования для добросовестных производителей фармацевтический продукции. Подключился Минздрав, (однако) решения до сих пор нет", — сказала Матвиенко на ежегодной встрече с статс-секретарями-замминистрами.

Сенатор напомнила, что ФСБ недавно провела обыски у производителей и оптовиков медицинского спирта, были выявлены "мошеннические схемы — 40% медицинского спирта в РФ может идти на производство алкогольных напитков и так далее".

Матвиенко призвала всех участников законодательного процесса ускорить внесение такого проекта в Госдуму, поскольку проблему с нелегальным алкоголем нельзя решить, пока не будет налажена четко выстроенная система учета.

Она выразила недоумение в связи с тем, что такой проект до сих пор не поступил в парламент. "Значит лобби сильнее власти? Я другим ничем это не могу объяснить", — подчеркнула она.

По словам законодателя, нужно убрать это лобби, и довести тему до конца.