МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Кабмин РФ утвердил стратегическое направление в области цифровой трансформации отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса РФ на период до 2030 года, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов. Правительство России утвердило стратегию развития отрасли связи

"Стратегическое направление утверждается с 2023 по 2030 год. Корректировка (актуализация) стратегического направления возможна ежегодно, но не более одного раза в год", — говорится в документе.

Целью является обеспечение долгосрочного и перспективного развития в области цифровой трансформации агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ. Среди индикаторов такой трансформации указываются доля расходов Минсельхоза РФ на закупку или аренду отечественной радиоэлектронной продукции, доля госуслуг министерства в электронном виде, наличие в цифровом формате информации о господдержке, о сельских населенных пунктах и сельхозугодиях. Кроме того, это доля расходов на разработку и внедрение решений на базе искусственного интеллекта.

Сам проект цифровой трансформации предполагает создание единой цифровой платформы, на основе которой станет возможным в том числе проведение анализа и прогнозирования показателей АПК. Ядром такой платформы станет развиваемая в настоящее время информационная система "Единое окно", а на саму платформу планируется поэтапный перенос функционала информационных система министерства, а также тестирование и ввод в эксплуатацию решений на основе ИИ.

Кроме того, будет создан Ситуационный центр Минсельхоза РФ и Росрыболовства, который станет единым центром мониторинга информационной безопасности отечественного АПК, в том числе и для рыбохозяйственного комплекса.

Финансирование направления осуществляется из средств федерального бюджета, выделяемых на реализацию ведомственной программы цифровой трансформации Минсельхоза.