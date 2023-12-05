МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий регионам право запрещать на своей территории розничную продажу пива, медовухи и ряда других слабоалкогольных напитков в так называемых "наливайках". В Госдуме предложили изменить правила налогообложения вкладов россиян

Документ внесен группой сенаторов и депутатов. Он разрешает регионам своими законами не только ограничивать время продажи алкоголя в точках общепита в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, но и запрещать таким точкам отдельно торговать в розницу пивом и пивными напитками, сидром, пуаре и медовухой. Субъекты РФ смогут законодательно установить, что продавать такие напитки (в том числе в многоквартирных домах и рядом с ними) смогут только рестораны, бары, кафе и буфеты.

"Мы ранее принимали решение, которое также касалось регулирования деятельности "наливаек". Но надо признать, что меры принятые были неполными и недостаточно эффективными", — заявил на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Коллеги из правительства считали, что действующих норм достаточно для того, чтобы этот вопрос урегулировать, но как жизни показывает – это не так", — заметил он.

По словам Володина, "наливайки" продолжают работать в многоквартирных домах, и "управы на них до сегодняшнего дня нет". "Регионы не могут влиять на эти проблемы, у них нет действенных рычагов, хотя переданы полномочия и по площади, и по ограничениям, особенно на крепкие алкогольные напитки. Но при этом остался ряд тем, которые требуют рассмотрения. Это время работы "наливаек", а также контроль за так называемыми псевдо-кафе. Потому что днем в многоквартирных домах работают магазины, вечером псевдо-кафе", — пояснил спикер.

Помимо этого, законопроект запрещает производить пивные напитки из закупленного пива и добавлять в алкогольную продукцию этиловый спирт, если это не предусмотрено законодательством РФ или требованиями госстандартов и техрегламентов. Также запрещается использовать в наименовании алкогольной продукции информацию, вводящую потребителей в заблуждение, относительно ее природы, свойств, состава, количества, срока годности и т.д.

Принятие законопроекта позволит пресечь практику, когда одни и те же точки в одно время работают как кафе, а в другое — торгуют пивом и пивными напитками, отмечается в заключении профильного комитета Госдумы по экономической политике. По мнению комитета, также это позволит предотвратить массовые отравления суррогатной алкогольной продукцией, такой как "Мистер Сидр".