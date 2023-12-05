МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о расширении полномочий Торгово-промышленной палаты (ТПП) России в целях сокращения временных и финансовых затрат экспортеров на получение необходимых документов. Госдума разрешила банкам с базовой лицензией открывать корсчета за рубежом

Закон ограничивает повышение стоимости услуг торгово-промышленных палат по выдаче сертификатов о происхождении товаров и удостоверению документов, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности, а также вводит предельные сроки оказания этих услуг.

Как пояснял в сентябре первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, документ ограничивает рост стоимости услуг по выдаче сертификатов уровнем инфляции, что позволит снизить финансовые издержки экспортеров. Сейчас никаких законодательных ограничений стоимости этих услуг не предусмотрено.

Законодательно закрепляется право ТПП России по согласованию с Минэкономразвития РФ устанавливать порядок выдачи торгово-промышленными палатами сертификатов о происхождении товаров, а также определять порядок и сроки удостоверения этими палатами документов, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности (или принятия решения об отказе в удостоверении).

Предельный срок выдачи сертификата о происхождении товаров ограничивается пятью рабочими днями. При этом устанавливается исчерпывающий перечень случаев, при которых течение этого срока может быть приостановлено. Это "очень важно и очень ориентировано на наших экспортеров, на наш бизнес", подчеркивал Осьмаков.

Закон должен вступить в силу через 15 дней после официального опубликования. После этого ТПП России в течение 15 дней должна установить стоимость выдачи торгово-промышленными палатами сертификатов о происхождении товаров и удостоверения ими документов, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности. Причем эта стоимость должна быть не выше уровня, который действовал на день вступления закона в силу.