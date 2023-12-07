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2023
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В России могут продлить права участников СВО на кредитные каникулы
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Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил пролонгацию до конца 2024 года права участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей обращаться за кредитными... ПРАЙМ, 07.12.2023
макроэкономика, экономика, госпроекты, новости, россия, кредитные каникулы, сво
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил пролонгацию до конца 2024 года права участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей обращаться за кредитными каникулами.
Уточняется, что в первоначальной версии документа было предусмотрено прекращение обязательств по договорам поручительства участников СВО, которые погибли в ходе боевых действий, умерли от полученного увечья или стали инвалидами I группы. Согласно документу, эта норма должна распространиться на правоотношения, которые возникли с 24 февраля 2022 года.
В случае принятия, закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
Сообщается, что в настоящий момент участники СВО имеют право получить кредитные каникулы по всем потребительским кредитам и займам, в том числе по ипотеке и кредитным картам, которые заемщик взял до мобилизации или начала участия в спецоперации.