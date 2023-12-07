МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Законопроект о социальных вкладах необходим, потому что россияне с низкими доходами особенно нуждаются в защите от инфляции, рассказал "Ленте.ру" зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев. Госдума одобрила в первом чтении проект о социальных банковских вкладах

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о социальных вкладах до 50 тысяч рублей.

"Большинство россиян идут в банк и кладут деньги на банковский депозит. И здесь возникает не очень справедливая, на наш взгляд, ситуация. Ни для кого не секрет, что банки предлагают условия размещения средств на депозитах в зависимости от суммы депозитов. По более крупным депозитам, как правило, ставка доходности выше. По более мелким депозитам процентная доходность, как правило, ниже. Мы хотим эту несправедливость исправить", — заявил депутат.

Бахарев уточнил, что идея законопроекта заключается в создании системы вкладов для уязвимых категорий граждан с гарантированной доходностью, привязанной к ключевой ставке Банка России. По его словам. россияне также получать возможность открыть социальный банковский вклад.

Кроме того, законопроект предполагает, что банки не смогут платить по социальному вкладу меньше определенного уровня. Например, при текущем уровне ключевой ставки банки не смогут начислять менее 16% годовых.

Зампред комитета по финрынку отметил, что система социальных вкладов сформирует у людей сберегательную модель поведения и повысит финансовую грамотность.