МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла в III окончательном чтении президентский законопроект о предоставлении сведений о доходах гражданскими служащими и гражданами, претендующими на включение в федеральный кадровый резерв гражданской службы. Кандидаты в кадровый резерв госслужбы будут отчитываться о доходах

Проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и статью 8 федерального закона "О противодействии коррупции" подготовлен в целях совершенствования правовых основ формирования федерального кадрового резерва на государственной гражданской службе РФ, говорится в пояснительной записке.

"Гражданские служащие и граждане, претендующие на включение в федеральный кадровый резерв гражданской службы, должны будут представлять сведения о доходах", — отмечается в пункте, который предполагается добавить в статью 20 закона о госслужбе.

Согласно тексту законопроекта, также предполагается подавать данные о членах семей служащих и претендующих на включение в резерв.

Положение о федеральном кадровом резерве на гражданской службе, определяющее категории и группы должностей федеральной гражданской службы, для замещения которых формируется федеральный кадровый резерв на гражданской службе, порядок его формирования и работы с ним, утверждается указом президента — таким образом предполагается изложить часть вторую статьи 64 закона о госслужбе.