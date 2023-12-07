2023-12-07T14:12:10+03:00
2023-12-07T14:12:10+03:00
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Госдума приняла поправки по потребительским кредитам
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Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, улучшающий условия погашения задолженности по потребительским кредитам и займам для граждан. Документ изменяет очередность... ПРАЙМ, 07.12.2023
экономика, госпроекты, новости, россия, госдума, кредиты, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, улучшающий условия погашения задолженности по потребительским кредитам и займам для граждан.
Документ изменяет очередность погашения задолженности по ним в случае, когда сумма платежа заемщика по договору потребительского кредита или займа недостаточна для полного исполнения обязательств.
Сейчас в подобном случае в первую очередь погашается задолженность по процентам, во вторую — задолженность по основному долгу, в третью — неустойка, в четвертую — проценты за текущий период платежей, в пятую — сумма основного долга за текущий период платежей, в шестую – иные платежи.
Закон в целях установления более благоприятной для заемщика очередности погашения требований переносит уплату неустойки в пятую очередь. Это позволит заемщикам погашать проценты и сумму основного долга за текущий период платежей до погашения неустойки.
Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу с 1 июля 2024 года и применяться к правоотношениям, которые возникли из договоров, заключенных после этой даты.