МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, улучшающий условия погашения задолженности по потребительским кредитам и займам для граждан. Госдума отклонила проект об удвоении максимального дохода для самозанятых

Документ изменяет очередность погашения задолженности по ним в случае, когда сумма платежа заемщика по договору потребительского кредита или займа недостаточна для полного исполнения обязательств.

Сейчас в подобном случае в первую очередь погашается задолженность по процентам, во вторую — задолженность по основному долгу, в третью — неустойка, в четвертую — проценты за текущий период платежей, в пятую — сумма основного долга за текущий период платежей, в шестую – иные платежи.

Закон в целях установления более благоприятной для заемщика очередности погашения требований переносит уплату неустойки в пятую очередь. Это позволит заемщикам погашать проценты и сумму основного долга за текущий период платежей до погашения неустойки.

Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу с 1 июля 2024 года и применяться к правоотношениям, которые возникли из договоров, заключенных после этой даты.